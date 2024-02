KPG Kaubanduse OÜ turundusjuht Kerli Pärnapuu kinnitas, et poe ehitustööd kulgesid plaanipäraselt ja hetkel on neil käimas inventari paigaldamine ning kauba müügisaali paigutamine. Samuti on kaupluse kollektiiv tänaseks komplekteeritud.

Paide Magaziini kauplus on Pärnapuu sõnul ehitatud standardprojekti järgi. “Müügipinda on 1000 ruutmeetri jagu. Sarnane on see näiteks meie Haapsalus, Jõhvis, Kuressaares ja Võrus asuvate kauplustega,” sõnas ta.