Pepco regionaalne turundusjuht Marta Butkevič-Repšė sõnas, et nemadki on Paide poe algusnädalatega igati rahul. "Nagu poe avanädalavahetusel, on ka praegu klientide liiklus tihe ja tundub, et Pepco neile meeldib," ütles ta. "Meil on väga hea meel, et kliendid leiavad vajaliku ja kipuvad uuesti tagasi tulema."