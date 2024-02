Uut Eesti mängufilmi näeb Paide kinos eriti vara

1933. aasta kuumal suvel tuleb sisukamast elust unistav noor Irma maalt linna sugulase Lonni juurde. Irma on keskkonnavahetusest vaimustuses, linnaelus pettunud Lonni näeb aga tüdruku tulekus uut võimalust ka enda jaoks.

Irmasse armunud maapoiss Eedi jälitab tüdrukut ja üritab veenda teda tagasi tulema, oma isatallu perenaiseks. Irma aga on otsustanud nende ühise romantilise mineviku oma unistuste nimel seljatada.

„Elu ja armastus“ on lühifilmide ja reklaamidega auhindu võitnud režissöör Helen Takkini debüütmängufilm. Filmi produtsentideks on Taska Filmist Kristian Taska ja Adeele Tähemaa („O2“, „Talve“, „Nimed Marmortahvlil“, „1944“, „Apteeker Melchior“) ning Apollo Film Productionsist Tanel Tatter ja Veiko Esken („Talve“, „Soo“, „Apteeker Melchior“). Filmi operaator on Alvar Kõue, kunstnik Kamilla Kase, kostüümikunstnik Anu Lensment, helilooja Mick Pedaja, stsenarist Martin Algus.

Peaosades Karolin Jürise (Irma), Mait Malmsten (Rudolf), Loviise Kapper (Lonni) ja Ursel Tilk (Eedi). Teistes rollides Markus Luik, Alo Kõrve, Markus Habakukk, Tõnis Niinemets, Steffi Pähn, Kristiina-Hortensia Port, Getter Meresmaa, Helgur Rosental, Mihkel Kabel ja Laura Kukk.