Krunt jõudis praeguse omaniku, osaühingu Kreger & Home kätte pärast mitut omanikuvahetust. Tegemist on Pärnumaa ehitusettevõttega. Selle juhatuse liige Magnus Saar on ehituse vallas tegutsenud juba 25 aastat, ent Jaama tänava arendus on tal esimene omasugune.