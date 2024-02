Juubelimaratoni võitnu püstitas rajarekordi

"Oli harukordne, et saime juba kolmandal kilomeetril kolmekesi eest ära. Arvan, et Marko, Lauri ja mina olime täna kolm tugevamat meest ning jõuvahekorrad tehti kiiruse pealt selgeks. Tegime kõik kolmekesi tööd kuni 400 meetrit enne lõppu Marko proovis, kuid ei saanud eest ära. 200 meetrit enne finišit sain aru, et nüüd on minu võimalus," kommenteeris teistkordselt Tartu Maratoni võitnud Henri Roos. "Rada ja olud olid kohati perfektsed. 25 km/h ja kiiremini maratonil tavaliselt ei sõideta," lisas ta rajarekordi püstitamise kohta.