Paide linna aastapreemiate saajad on selgunud.

Egert on aktiivne noor, kes on kooli õpilasesinduse ja Paide linna noortevolikogu liige. Ta on kaasa löönud Arvamusfestivali korraldamises ja oli 2023. aastal noorte filmifestivali Horisont peakorraldaja ning Tre raadios noortesaate juht. Egert on ka tuntud ja edukas laulusolist ning üks koolibändi Exitum eestvedajaist.

Ta on teada kui väga hea südame ja abivalmis olekuga noormees, kelle julgus probleemidest rääkida ja nende lahendamisele kaasa aidata on imetlusväärne. Egert julgeb võtta vastutust, on usaldusväärne ja oma oleku ning tegutsemisega eeskujuks paljudele teistele noortele.

Esitatud oli ka Laura Pilv.

Spordipreemia laureaat on Paide linnameeskonna noortetreener Viktor Mets.

Mets on jalgpallitreeneri ametit pidanud tervelt 45 aastat. Ta on tunnustatud Paide, Järvamaa ja kogu Eesti noorte jalgpalli edendaja, kes on oma töö eest pälvinud Eesti Jalgpalli Liidu hõbemärgi ja Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Kui Paide Linnameeskond valis oma rüütlimaskotile nime, siis konkurentsitult populaarseim nimi oli Viki ehk Viktor Metsa hüüdnimi.

Mets on oma töö ja iseloomuomadustega suureks eeskujuks noorematele treeneritele nii maakonnas kui ka kogu Eestis.

Nominendid olid lisaks Mari Reiljan-Torm ja Krete Kaasik.

Parima sportlase preemia saavad rallisõitjad Romet Jürgenson ja Siim Oja, kellel on möödunud aastast ette näidata hulk oma klassi võite erinevatelt rallidelt ning Euroopa rallide karikasarja meistritiitel juunioride arvestuses ja pääs sel aastal võistlema autoralli maailmameistrivõistlustel Junior WRC klassis.

Preemiad antakse laureaatidele üle 24. veebruaril kell 16 algaval Eesti vabariigi 106. aastapäeva kontsert-aktusel Paide muusika- ja teatrimajas.