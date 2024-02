Võsujalg ütles, et huvi oli enneolematult suur. "Me polnud selliseks kutsete laviiniks valmis," sõnas ta. "Aga kui ise välja pakkusime ja lapsed ootasid, siis tuli minna."

Võsujalg märkis, et kuu ajaga on Eesti metsloomaühingu vabatahtlikud külastanud kümmet lasteaeda ja kooli üle Eesti. "Meie lugusid metsloomadest on kuulanud kokku üle 400 lapse," täpsustas ta.