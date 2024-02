Järvamaa valikud – sõõrik või kaneelisai?

Kui statistika põhjal Järvamaa elanikkonda ja selle muutumist analüüsida, siis selgub, et rahvaarvu vähenemise peapõhjus pole mitte negatiivne iive, vaid ränne. Kuigi omavalitsustes sureb rohkem inimesi, kui neid sünnib, jääb vastav kordaja samasse suurusjärku, nagu see on mujal maailmas. Murelikuks peaks meid tegema maakonnast välja rändavate inimeste hulk. Kuigi on näha, et võrreldes kümne aasta taguse ajaga on hakanud väljaränne pidurduma, siis arvud on endiselt märkimisväärsed.