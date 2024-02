Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Riigiprokuratuur ja kaitsepolitseiamet (kapo) teatasid, et Vene eriteenistus on koordineerinud ja Eestis läbi viinud hübriidoperatsiooni, mille eesmärk on rünnakute kaudu külvata hirmu, tekitada pingeid ja destabiliseerida ühiskonda. Alates detsembrist on kinni peetud kümme inimest, keda kahtlustatakse Vene eriteenistuse ülesandel tegutsemises. Riigiprokurör Triinu Olevi sõnul peeti nad kinni kahtlustatuna Eesti julgeoleku vastases tegevuses. Menetlust on alustatud karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb Eesti Vabariigi julgeoleku vastu suunatud kuritegu, mille eest võib karistuseks määrata kuni 15 aastat vanglat. «Me ei saa mööda vaadata uuritava teo raskusest ja sellest, et kahtlustuse kohaselt olid nad valmis tagajärgedele mõtlemata osalema Eesti Vabariigi julgeoleku vastases tegevuses,» lausus Olev. Kinnipeetuid kahtlustatakse siseminister Lauri Läänemetsa isikliku auto lõhkumises.