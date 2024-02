Jaanuaris reisis rongiga üle 607 000 reisija

“Jaanuari reisijate arvu on oluliselt mõjutanud 2. jaanuarist idasuunal jõustunud ajutised kiirusepiirangud, mis pikendasid paljudel puhkudel reiside kestust ning muutsid väljumis- ja saabumisaegasid,” ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. “Taristuomanik AS Eesti Raudtee tuvastas 2023. aasta lõpul idasuunal 39 kõrgendatud riskiga ülesõidukohta, kus ohutuse kindlustamiseks kehtestati reisirongidele juuni lõpuni kehtivad ajutised kiirusepiirangud. Tapa – Tartu – Valga ja Tapa – Tartu – Koidula suundadel on kiirusepiirangute mõju reisijate arvule olnud tuntav ja reisijate arv on jaanuaris aasta varasemaga vähenenud 5%.”