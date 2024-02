Süstemaatiline lubadeta sõitmine päädis reaalse vanglakaristuse ja hiiglaslike väljaminekutega

Seadusekuulekale kodanikule tähendavad politseinikud tihtilugu maanteel liikluskontrolle tegevaid mundikandjaid. Tegelikult on patrullis töötavad inimesed vaid üks osa Paide politseimaja inimestest. Selle aasta algusest on see maja omajagu tühjem.

Foto: Kuido Saarpuu