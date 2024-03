Linnameeskond alustab hooaega Pärnu vastu

Alustab ka esiliiga

Esiliiga 2024. aasta hooaeg saab avangu laupäeval, 2. märtsil, kui palli paneb mängu kuus võistkonda.

Laupäeva õhtul võtavad Sportland Arenal omavahel mõõtu Tallinna FC Flora ja Paide Linnameeskonna duubelvõistkonnad.

Eelmisel hooajal lõpetas Flora U21 tabelis kolmandal kohal, Paide Linnameeskonna noored seitsmendal positsioonil.

Esiliigas on meeskonnad pidanud vastasseise 11 korral, millest kuus võitu kuulub Florale, viiki on mängitud kolmel korral ning Paide U21 võiduga on lõppenud kolm kohtumist. Viimane omavaheline kohtumine lõppes võõrustava meeskonna võiduga.

Mängu avavile kõlab Sportland Arenal kell 19. Otsepildis saab kaasa elada Jalgpall.ee vahendusel.