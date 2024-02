Türil avatakse põnev fotonäitus

Reelika Marrandi tunnistab, et aja jooksul on temas aina kasvanud plaan rajada Türile 100 aiaga inspiratsiooniaedade park. „Nüüd oleme seda mõtet aina reaalsemaks viimas ja väga soovin, et saan teid juba lähiaastatel kutsuda jalutuskäigule inspiratsiooniaedade parki,“ sõnas ta.