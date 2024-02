Liiklusregistrist sõidukite kustutamine muutub lihtsamaks

„Täna on liiklusregistris pea 300 000 peatatud kandega sõidukit, millest paljude puhul pole teada, kas need sõidukid enam eksisteerivad. Muudatustega soovime registrit korrastada, lihtsustades omanikel sõidukite registrist kustutamist. Samuti loome tingimused, et selliseid sõidukeid registrisse enam juurde ei lisanduks,” sõnas kliimaminister Kristen Michal.

Seni pole omanikel olnud võimalik sõidukeid ilma lammutustõendita registrist kustutada. Tulevikus on see võimalik ehk ilma lammutustõendita saab registrist kustutada sõidukeid, mis on hävinenud või mille asukohta omanikud ei tea – seda kuni 2025. aasta lõpuni lõivuvabalt. Automaatselt kustutatakse 2026. aasta novembrist registrist sõidukid, mille registrikanne on sama aasta 1. juuli seisuga olnud peatatud kauem kui seitse aastat.