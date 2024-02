Järvamaa lapsed hambaarsti juurde suurt ei jõua

„Loodame väga, et hüvitise olemasolu ja selle nüüdisajastamine toob ka edaspidi järjest rohkem inimesi hambaarsti vastuvõtule. Kindlasti soovime hambaravi rahastamismudelit jätkuvalt arendada, selleks analüüsime pidevalt hambaraviteenuste senist kasutust. Loodame ka seda, et Suukooli tegevus on laste ja noorte seas nii efektiivne, et üha rohkem lapsi astub täiskasvanuellu hea suutervisega. Eelmisel sügisel alustasime Suukooliga lasteaedades 4−5-aastaste laste rühmades juhendatud hambapesuga, mille eesmärk on laste igapäevase hambapesuharjumuse kujundamine, suutervisealase teadlikkuse suurendamine ja nende hammaste tervise parandamine. Juhendatud hambapesu jätkub lasteaedades ka uuel õppeaastal ja sügisest suuname suurema fookuse ka koolinoortele,” rääkis Tervisekassa hambaravi teenusejuht.

„Tuleb teadvustada, et suurepärase suuhügieeni hoidmisest üksi ei piisa, et hambaid tervena hoida. Pidev pausideta maiustamine ja suhkruga jookide tarbimine on silmnähtavalt meie elanikkonna, eriti väikelaste suutervist kahjustanud. Seda enam on oluline jälgida, et suhkrujookide asemel tarbitakse vett ja maiustuste asemel tervislikku toitu. Eriti oluline on see väikelastele, sest terved piimahambad tagavad piisava kasvuruumi jäävhammastele, misläbi väheneb hilisem ortodontilise ravi vajadus,” lisas Marjo Sinijärv.