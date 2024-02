Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Üleminek korraldatud jäätmeveo uuele perioodile Paide linnas ja Järva vallas alates 1. detsembrist on oma teistsuguste reeglite ja kohustustega olnud keeruline nii elanikele, jäätmevedajale kui ka omavalitsustele. Esimesed paar kuud on näidanud, et endiselt on neid, kes pole prügi sortimise muudatustest midagi kuulnud ja seisavad probleemiga silmitsi siis, kui saavad esimese tühisõiduarve või on konteiner jäetud tühjendamata. Kui Paide linnas hakkabki kõik tasapisi korda saama, on Järva vallas kui suurema hajaasustusega piirkonnas seevastu muresid küllaga. Mõlemas omavalitsuses opereerib jäätmevedajana aktsiaselts Eesti Keskkonnateenused.

* Aravete lasteaia aastaid kestnud lugu hakkab lõppema. Kui lähiajal ühtegi halba üllatust ei tule, siis kerkib järgmiseks sügiseks sinna uus lasteaed, mille ehitust nõustus riik toetama.

* «Oleme Samliku Pekkeriga kasvamas ja otsime oma pagarikojale uut kodu Türil. Unistame kohast, kus oleks ruumi meie 15meetrisele autorongile, väikesele kööginurgale ja kus tulevikus saaks avada ka hubase kohviku.» Nii andsid väikepagarikoja pidajad eelmisel nädalal sotsiaalmeedia vahendusel teada. Vastukaja postitusele oli suur ja türilased ei hoidnud oma vaimustust vaka all. Pagarikoja üks eestvedajatest, Raido Soosaar, kes peab pisiettevõtet koos abikaasa Evaga, ütles, et paar toredat pakkumist ja vihjet on postituse peale ka tulnud. Ent Soosaared loodavad veel pakkumisi saada, et nende seast siis lõpuks loodetavasti see õige välja sõeluda.

* Möödunud pühapäeval tunnustas TV3 telesaade «Eestimaa uhkus» vabatahtliku eeskuju auhinnaga Paide linnameeskonna endist turundus- ja kommunikatsioonijuhti Marek Tiitsi, kes korraldas eelmisel suvel Paide sõpruslinna Perejaslavi jalgpallipoisid Paidesse Exmeti Ülejõe karika võistlustele. Nüüd käib eeltöö juba selle nimel, et Ukraina noored jalgpallurid saaksid ka sel suvel võistlusreisi Eestisse ette võtta.

* Paide E-Piima spordihalli kogunes võrkpallureid üle Eesti soovima õnne 24aastaseks saanud Paide võrkpalliklubile, mille eestvedaja on kõik need aastad olnud Piret Reinfeld. Reinfeld selgitas, et kuigi klubile pani ta Paide spordikooli lagunemise järel alguse 2000. aasta detsembris, siis segavõistkondade turniiriga on aastapäeva tähistatud 23 korda. «Ühel koroona-aastal jäi turniir korraldamata, kuid kõigil ülejäänud aastatel on see alati olnud,» sõnas ta.