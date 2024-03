Albu suusasõitu Jaak Mae karikatele peetakse märtsi teises pooles

SA Valgehobusemäe Suusa-ja Puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik ütles, et märtsi teine pool tõotab tulla keskuse lumistel nõlvadel ning suusaradadel sportlik, sest toimumas on kaks suurt suusavõistlust.

Esmalt sõidetakse 22.märtsil Eesti meistrivõistlused teatesprindis ning seejärel on 23. märtsil toimumas 23. Albu Suusasõit Jaak Mae karikatele, mis ka FIS võistluste kalendris.

"Loodame, et sula on peagi mööduv nähtus ning talv koos lumega võtab taas ohjad enda kätte," sõnas Kertsmik. "Hetkel on lumega kaetud nii suusarajad kui mäed ning krossirajad ja laste kelgumägi."