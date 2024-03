Jalkanaisi kogunes esimesse trenni üle ootuste palju

Paide Linnameeskond alustas pühapäeva õhtul emadele ja naistele suunatud jalgpallitreeninguga, kuhu kogunes üle ootuste suur hulk naisi. See annab tunnistust, et naiste huvi jalgpalli vastu on kasvamas ning paljud soovivad elementaarsed mänguvõtted selgeks saada, et lastega palli mängida.