Klaaspindadega kokkupõrganud lindudest tuleb kohe teatada

Eelmisel kevadel juhtis Eesti metsloomaühing tähelepanu asjaolule, et Paide padeliväljaku läbipaistvad seinad on suureks ohuks ümbruskonnas elutsevatele lindudele, kes täie hooga sinna vastu lendavad ja hukkuvad. Seintele paigaldatud linnukujutisega kleebised ei täitnud eesmärki ja olukorrale tuli otsida veelgi tõhusamat lahendust.

Eesti mestloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg on aastaid juhtinud inimeste tähelepanu asjaolule, et suured läbipaistvad klaaspinnad tuleks lindudel paremini nähtavaks muuta. "Selleks on täiesti toimivad lahendused olemas. Linnud tajuvad kindla suuruse, kuju ja värviga kujundeid ning nende kasutamine pindadel tagabki selle, et pesitsus- ja rändeajal tavalisest veidi enam segaduses olevad linnud ei lendaks klaasidesse," selgitas ta.