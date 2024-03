¿Cómo estás? ⟩ Huvilised on oodatud keelekohvikusse

Keelekohvik on üks võõrkeele õppimise formaat, mille põhirõhk on kõnekeele harjutamisel, vestlemisel vabas õhkkonnas arvestades osalejate keeletaset. Integratsiooni sihtasutuse andmetel on sellist keele õppimise ja praktiseerimise vormi maailmas kasutatud juba ligi paarsada aastat. See taotleb võõrkeele rakendamise oskuse arendamist, loob kuulamise ja rääkimise keskoona ning tutvustab iseseisva õppimise „tööriistu”. Lisaks annab enesekindlust ja julgust oma hirmusid ületada ning aitab omavahel tutvuda ja sõbruneda. Algajatele mõeldud keelekohvikus toetab kohvikupidaja osalejate kõnet sõnavara nimekirjade, väljendite, fraaside ja lausemallidega. Keelekohvikus osalemise ja keele õppimise eest tasu ei võeta.