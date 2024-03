FOTOD ⟩ Esimesed lumikellukesed kuulutavad kevade saabumist

Kuna lumi on tänavu sulanud varakult, on esimesed päikeselised ilmad kiirendanud ka lumikellukeste õide puhkemist. Esmalt leiab lilli ainult sealt, kus on ümbitsevast veelgi soojemad kasvutingimused - majade seinte äärest või soojatrasside kohalt.