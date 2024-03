Päästjate abi vajati kultuurimajas ja söögikohas

Aravete päästekomando pealik Lauri Ilves ütles, et sündmuskohale tõtanud päästjad avastasid soojussõlme ruumis kärsanud pistikupesa. «Sel hetkel polnud sinna küll midagi ühendatud, kuid sealsamas kõrval olnud soojapuhur andis aimu, et selle kasutamisest võis vananenud elektrisüsteemis tekkida ülekoormus, mis panigi juhtmed kärssama,» selgitas ta.

Ilves märkis, et päästjad näevad iga päev, kuidas just elektrisüsteemidest saab alguse suur osa tuleõnnetusi. Ta pani inimestele südamele, et kui hoone elektrisüsteemid on vananenud, tuleb ükskõik milliste elektriseadmete kasutusel olla üliettevaatlik. Nii lihtne on panna pikendusjuhe otsapidi pistikupessa ja selle abil hankida voolu näiteks kolme kodumasina korraga kasutamiseks. Enamasti ei mõelda, et sel puhul võibki tekkida hoone elektrijuhtmestikus ülekoormus, mis võib omakorda viia tõsise tulekahjuni.