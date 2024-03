Türi vald võttis vastu aastaeelarve, suurim investeering on uus lasteaiahoone

Eelarve on vallavanem Sulo Särkineni sõnul väga pingeline, kuna eelmise kahe aasta järsk kulude suurenemine, laenuintresside tõus ning töötasude tõusude surve on muutnud omavalitsuste rahakoti õhukeseks.

"Suureks kulude kasvatajaks on olnud euribori tõus, mis on Türi vallal olnud pea neljakordne, ligi 400 tuhat eurot. Õpetajate ja lasteaia õpetajate palgad on kahe aastaga kasvanud ligi 1,1 miljonit eurot," avaldas ta.