Väätsalt pärit arstitudeng proovib maakoolis õpetajaametit

Kevin Kinev lõpetas üle-eelmisel kevadel Paide gümnaasiumi hõbemedali ja teadmisega, et tahab oma tuleviku meditsiinile pühendada.

Soov arstiks saada pole aga saatnud teda lapsepõlvest peale, vaid selle mõtte pani talle pähe Järvamaa haigla lastearst Piret Värk, kes käis gümnasistidele meditsiiniloengut pidamas. «Tundsin kohe, et see on minu teema. Sealt edasi käisin Tartu kiirabis töövarjuks ja töötasin Järvamaa haiglas vabatahtlikuna,» ütles Kinev.