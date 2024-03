Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva valla hanke- ja keskkonnaspetsialist Marko Mitt (29) on viimasel ajal teleekraanidelt tuttav nägu, sest on oma laia silmaringi ja muheda olekuga võitnud mälumängusaadete vaatajate poolehoiu ning toonud oma kodukohale Järva-Jaanile rohkelt tuntust. Marko Mitt ütles, et huvi telemälumängude vastu on olnud tal ammu. «Kodus teleri ees «Kuldvillakut» kaasa mängides tundus kõik nii lihtne, et tekkiski kiusatus asja proovida,» sõnas ta.