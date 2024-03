GALERII ⟩ Järva-Jaani uus kogukonnamuusikal on alevi kihama löönud

Lavastus põhineb tuntud lasteraamatul "Kardemoni linna rahvas ja röövlid" ning laulud, mida kuuleb, on võetud samanimelisest telelavastusest. Lauludest suuremgi suur roll on tantsunumbritel.

Ülle Vaas rääkis, et "Kardemoni" ainetel muusikalavastuse tegemine on tal mõtteis olnud juba mitu aastat, kuid mis erinevatel asjaoludel on edasi lükkunud.