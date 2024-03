Õiguskantsler: omavalitsus peab katma inimese hoolduskulud täielikult

„Seaduse järgi peavad vallad ja linnad katma inimese hoolduskulud täielikult, omaosalust ei tohi nende arvel kasvatada. See otsus on seaduses juba tehtud ja seda tuleb täita. See tähendab, et vald või linn ei või piirata hoolduskulude katmist nii, et see ei kata inimese hoolduskulusid täielikult,” rõhutas õiguskantsler.