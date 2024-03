Uus tõmbenumber: Türi saab juurde palju iluaedu

Eelmisel nädalal avas OÜ Elise Aed juhataja Reelika Marrandi Türi raamatukogus fotonäituse «Inspireerivad aiad». Need fotod on ta teinud Hollandis Appelterni pargis kohas, kuhu on rajatud üle 200 teema-aia, kus inimesed käivad oma aia rajamiseks inspiratsiooni ammutamas.