Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel nädalal avas OÜ Elise Aed juhataja Reelika Marrandi Türi raamatukogus fotonäituse «Inspireerivad aiad». Need fotod on ta teinud Hollandis Appelterni pargis kohas, kuhu on rajatud üle 200 teema-aia, kus inimesed käivad oma aia rajamiseks inspiratsiooni ammutamas. Marrandi avalikustas, et temalgi on kindel plaan rajada Türile selline inspiratsiooniaedade park, mis hõlmab vähemalt kümme hektarit maad ja mida peaksid käima uudistamas ka naaberriikide aiaomanikud.

* Neljapäeva hommikul avastati, et Paides Mündi tänaval on tunda masuudi lõhna ja Pärnu jõkke valguvas ojas on näha reostuse jälgi. Neljapäeva ennelõunal sündmuskohal viibinud Paide linnavalitsuse keskkonna peaspetsialisti Tiina Kivila selgitusel avastasid ASi Paide Vesi töömehed, et Mündi tänava sadeveesüsteemis on bituumenilaadset ainet, mis voolab mõnekümne meetri kaugusel asuvasse kraavi ja sealt omakorda edasi Pärnu jõkke.

* Kui mõni kuu tagasi sai Türi äärelinnas valmis kohaliku päästekomando kauaoodatud hoone, siis ei tähendanud see uusi töötingimusi mitte ainult päästjatele. Päästjatest ja nende varustusest tühjaks jäänud ruumides leidsid endale ajutise töökoha keskkonnaametnikud.