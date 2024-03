Wittensteini tegevusmuuseumis avatakse graafik Herald Eelma loomingut tutvustav näitus

Tuntud on tema graafiliste lehtede seeriad "Tüdrukud" (1965), „Pühapäev” (1972). Varasest graafikast mitmed abstraktsed kõrgtrükid: „Kriitiline moment” (1967), „Õitsemine” (1968). 1970ndate lõpu litograafiates („Värav”, „Lagi”) on näha paralleele Marju Mutsu tolleaegse graafikaga. Seejärel kujunes litograafiates välja üks Eelma lemmikmotiiv, kivide teema: „Pank” (1989), „Kaitsevall” (1990). Tundub, et Eelmal pole olnud järske murranguid, tema kunst on arenenud sujuvalt läbi mitmete etappide.