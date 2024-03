Taimekastides koguvad pikkust küll tomati- ja paprikataimed, aga need ei ole tavalised sordid – tegemist on vanade pärandsortidega.

Projekti eestvedaja on Peetri kooli õpetaja Kaidi-Ly Välb, kes ütles, et ühendas meeldiva kasulikuga. «Olen loodushuviline ning et ka pärandkultuur, vanarahvatarkused ja terve talupojamõistus on mulle olulised, siis mõtlesingi, kuidas neid kõiki õppetöösse lõimida,» lausus ta.