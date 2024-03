Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaatoriga liitus turundusjuht

Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator on Jõgeva, Viljandi ja Järva maakonna arenduskeskuste ühisprojekt, et suurendada koostöövõrgustikuna Kesk-Eestis ettevõtlusaktiivsust ja ettevõtlusteadlikkust ning soodustada kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomist aidates arendada ja uuendada ettevõtete ärimudeleid, tootearendustegevust, soodustada ettevõtjate arendustegevust, leida koostööpartnereid viies ettevõtte kiiresti kokku õigete inimestega ja institutsioonidega, luua kontakte uutel ja olemasolevatel eksportturgudel.

Ühisprojekti eesmärkidest lähtuvalt tegeleb turundus- ja kommunikatsioonijuht projekti elluviimisele kaasaaitamisel kolme peamise ülesandega, milleks on turundustegevuste algatamine, koordineerimine ja läbiviimine, sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine ning piirkonna ettevõtlustegevuse nähtavuse suurendamine ja ettevõtlike ideede edendamine läbi disaini ja turundustegevuse.

“Usun, et ettevõtlik mõtlemine on kogukonna elujõulisuse alustala. Me kõik omame loovust ja oleme rohkem kui lihtsalt tarbijad, kuid sageli ei tunnustata piisavalt lähedal asuvaid ideid ja uuendusi, vaid pigem pööratakse tähelepanu kaugele ja otsitakse sealt edulugusid. Elus olen tihti puutunud kokku olukordadega, kus naabritel on suurepärased teadmised ja ideed, millest ei olda teadlikud. Kesk-Eestil on senise kogemuse põhjal palju pakkuda, “ sõnas uus turundusjuht Rainer Kramm.

Raineril on üle 23 aasta turunduskogemust, millest 13 aastat on ta panustanud reklaamitööstusesse ning 11 aastat üritusturundusse ja produktsiooni valdkonda. Pärast 20 aastat ettevõtlusega tegelemist on ta viimased 3 aastat lektorina jaganud oma teadmisi ja kogemusi Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainoris, keskendudes reklaamigraafikale, infograafikale ja disainmõtlemisele. Rainer on viimased 10 aastat pühendunud disaini ja kommunikatsiooni strateegiatele ning äriarhitektuurile.

Oma uue ametikoha mõtestab Rainer lahti järgnevalt: “Uued ideed ja ettevõtlik mõtlemine vajavad koostööd. Üksi ei pea ega saa tänapäeva keerulises süsteemis väärtuslikke asju ära teha. Koos tegutsedes õpime üksteiselt ja arendame mitte ainult ennast, vaid ka kogukonda tervikuna. Näen Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaatoris suurt potentsiaali varjul olevate ideede elluviimises. Me suuname oma tähelepanu neile, kellel on ideed ja ambitsioon ning toetame neid nende teostamisel. Isiklikult usun, et saan kaasa aidata just ideede väärtuse tõstmisele. Mida rohkem teatakse ja hinnatakse seda, mis on kogukonnal pakkuda, seda konkurentsivõimelisemad oleme.“