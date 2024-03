Puugid otsivad kinnitumiseks inimese kehal pehmeid ja sooje kohti, kus nahk on õrnem ja hea verevarustusega ning on võimalus jääda ohvrile märkamatuks.

Puukentsefaliiti haigestumine on Eestis tervikuna kolm korda suurem kui aastate eest. Sama suundumus on ka Järvamaal, kuigi arvuliselt seda rasket haigust maakonnast peaaegu, et ei esinegi.