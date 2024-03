Märtsiküüditamisest saab 75 aastat

Täna mälestatakse 75 aastat 1949. aastal toimunud märtsiküüditamisest

Meie rahvast raputanud traagilisest märtsiküüditamisest möödub täna 75 aastat, mille käigus viidi Siberisse üle 22 000 süütu inimese. Nende mälestamiseks toimub üle Eesti mitmeid erinevaid sündmusi.

„Meie rahva, meie inimeste vastu pandi toime terroristlik kuritegu, kuid me elasime selle üle ja taastasime oma vabaduse, oma õigused. Vabaduse ja õiguste püsimiseks täitkem oma kohuseid oma liitlaste hulgas. See ei tähenda vaid lahinguõppusi. See tähendab head haridust, õppinud ja õppimisvõimelisi inimesi, valdkonnast ja vanusest sõltumata,“ sõnas justiitsminister Kalle Laanet.

„Mälestagem neid kümneid ja kümneid tuhandeid inimesi, kes hukkusid ja kannatasid 1949. aasta küüditamiste käigus ja järel, Eestis, Lätis, Leedus! Kuulakem tähelepanelikult neid, kel on selles isiklik kogemus ja kes veel meie hulgas on,“ ütles justiitsminister.