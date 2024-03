Eelmise nädala lõpus teavitas riigi tugiteenuste keskus Türi vallavalitsust, et nende esitatud taotlus Türi lasteaia Lokuta õppekoha uue hoone ehitamiseks on saanud heakskiidu. Projekti kogumaksumus on ligi kaks miljonit eurot, Türi valla omaosalus selles on ligi 800 tuhat eurot.