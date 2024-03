Kohal on Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse direktor Tarmo Mändmets, Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla, Paide linnapea Kaido Ivask ning Fund Ehitus OÜ tegevjuht Reigo Marosov.

Mullu detsembris nurgakivi saanud hoonesse on planeeritud päästetehnika garaažid, komando õppeklass, ennetus- ja koosolekute ruumid. Võimalikult kiireks reageerimiseks on päästjate poolt enim kasutuses olevad ruumid ehk puhke-, magamis-, söögi- ja pesuruumid paigutatud toruliftide lähedusse ja otse päästetehnika garaaži kohale. Komandos on eraldi saastevaba ja saastunud tsoon.