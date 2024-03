A. Le Coqi juht: Proua minister, limonaadimaksust on asi kaugel

Teeme ühe asja selgeks – sotsiaalminister räägib avalikkusele järjepidevalt limonaadimaksust. Siinkohal tundub, et ametnikud ei saa ise lõpuni aru, mis kaupu maksustatakse. Ka eelnõu seletuskirjas on maksustatavate kaupade turumahud valesti kirja pandud. Näiteks mahlaturg on eelnõu järgi pea poole väiksem, kui on see tegelikult. Karastusjookidena käsitletakse seal mitte ainult "limonaadi", vaid ka energiajooke, spordijooke, funktsionaalseid jooke ning vitamiini- ja maitsevett. Maksulaekumisest hakkab limonaad moodustama vaid kolmandiku. Teise kolmandiku moodustavad hoopis mahlad, smuutid ning spordijoogid. Ei, tegemist pole kaugeltki vaid limonaadimaksuga!