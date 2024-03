15 kilo selga ja kõndima - homne Karinu proovirännak pakub elamusi nii jalutajale kui ka koormusmatkajale

Järvamaa meeleolukas koormusmatk Karinu proovirännak toimub tänavu kuuendat korda. Tänavune võistlus on sarnane eelmise aastaga ning taas on avatud ka lühem Tenno matkad rada, millel pikkust viis kilomeetrit. "See osutus populaarseks kõige vanemate ja kõige nooremate hulgas, nii et selle teeme taas," teatas korraldaja Margit Jullinen.