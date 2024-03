Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Tarbja küla peaks olema hinnatud elupaik, sest asub maakonnakeskusest Paidest vaid Kalevipoja kiviviske kaugusel. Seal on looduskaunis järv, piisavalt kinnisvara, lasteaed, kool, võimla, kauplus, arendatavat maad ning palju muudki. Sellest hoolimata vaevab sealseid elanikke küsimus, mis neist saab? Kortermajades elamine on muutunud üüratult kalliks, kool läheb peagi sulgemisele ning kinnisvaraportaalidesse lisandub üha uusi korterite müügipakkumisi.

* Ülemöödunud teisipäeval said Järva valla kogukond ja ettevõtjad lähemalt tuttavaks mehega, kes on Järvamaal täiesti uus, kuid keda varsti teavad ja tunnevad vast kõik. See on ettevõtja, investor ja enesearengukoolitaja Rein Lemberpuu, kellel on küpsenud plaan rajada Koeru lähedale kool ning seda metsade vahele, eemale suurematest asulatest, südameks Norra mõisa üks hoonetest – tulevane Järvemaja.

* Meil kõigil on tõenäoliselt vähemalt korra tulnud helistada hädaabinumbrile 112. Helistame sinna ikka asja pärast, nähes liiklusavariid või põlengut, tunnetades ohtu enese või kaaskodanike eludele. Kahjuks on meie seas ka inimesi, kes kasutavad 112 numbrit pigem suhtluskanalina, pannes abiandva telefoni ja vastava inimese teadmata ajaks ja mittelubavatel põhjustel kinni. Tihti on sellised inimesed ka joobes ning ebaviisaka suhtlemismaneeriga.

* Kolmapäeval kell 14.44 teavitati häirekeskust elumaja tulekahjust Türi linnas Rohelisel tänaval. Suitsu täis majast tõid päästjad välja inimese, kelle elu päästa ei õnnestunud. Põlengust teatas häirekeskusele naaber, kes märkas elumaja aknast tulevaid leeke ning õue ja toa täitnud suitsu. Kolme minutiga sündmuskohale jõudnud Türi päästemeeskond leidis eest põleva hoone ning kuna eelnevalt oli päästjatele edastatud info, et majas võib olla eakas naine, asusid suitsusukeldusvarustuses päästjad kohe kannatanu otsingule.

* Äsja see oli, kui Paide kogukond aitas noorel koogimeistril Ferkle Kalausel raha koguda, et ta saaks sõita Prantsusmaale oma unistuste kondiitrikooli Gastronomicom. Nüüd on hakkajal neiul suurem osa õpingutest möödas ja minna veel paar nappi nädalat. Selle aja jooksul on ta magusateks hõrgutisteks vorminud üle poolesaja retsepti ning tema innukus välja võluda üha peenemaid kulinaarseid meistriteoseid aina suureneb.