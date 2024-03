Jaak Madison sai EKRE euronimekirjas ankrumehe rolli

„Meie programm „Eesti eest Euroopas“ on kantud põhimõttest, et me ei tohi lasta Brüsselil rahvusriikidelt rohkem võimu kaaperdada. Meil on vaja võtta tagasi oma iseseisvus, kehtestada piiridel tõhus kontroll, peatada roheäärmuslus, taastada mõtte- ja sõnavabadus. Alles seejärel on loodud tingimused Eesti püsima jäämiseks, eestlaste peremeheks jäämiseks omal maal ja meie inimeste elatustaseme tõusmiseks nii, et nad ei ole sunnitud minema võõrsile,“ ütles Helme.

Helme sõnul on EKRE eesmärk saada valimistel kaks mandaati. „Kui vaadata Euroopat tervikuna, siis sotsialistide ja liberaalide toetus kahaneb ja rahvuslaste populaarsus kasvab. Eurooplased on hakanud oma nahal tundma, kuidas sotside ja liberaalide „vabaduse“, „võrdsuse“ ja „progressi“ sildi all ellu viidav poliitika hävitab rahvuslust, traditsioone ja sõnavabadust, teeb rahva vaeseks ja halvendab julgeolekut. Sellise poliitika mõju on tuntav ka Eestis, avaldudes kõige teravamalt hinnatõusus, sisserände suurenemises ja woke-kultuuri pealetungis. Ma usun, et aina rohkem on eestlasi, kes tahavad selle poliitika välja vilistada ja võtta kursi normaalsuse suunas. Ainus kindel viis selleks on hääletada eurovalimistel EKRE kandidaadi poolt,“ ütles Helme.