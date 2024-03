Järva valla praktikandil on eelmises tööelus omandatud põnev eriala

„Kutseharidust läksin õppima sellepärast, et ma ei soovi enam pikalt tööle sõita ning seetõttu otsin võimalust kodu lähedal tööd teha,“ selgitas Sakkis erialavalikut ja lisas, et praegu töötab ta laborandina. „Lõpetasin 2011. aastal Tartu tervishoiu kõrgkooli bioanalüütiku eriala ja töötasin mõne aasta pärast kooli lõppu Tallinnas meditsiinilaboris. Oma erialal saan töötada ainult linnades, kus on laborid.“