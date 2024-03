Karjäärist saab taas täitekillustikku

Täitekillustikku saab kasutada näiteks sissesõiduteede parandamiseks, platside rajamiseks ja ehitiste aluspindadeks. Avaldusi on võimalik esitada kuni kvoodi lõppemiseni. Materjal on ette nähtud kasutamiseks oma majapidamises, edasimüük või muu vahendustegevus materjaliga on keelatud. Materjali antakse füüsilisest isikust kinnistu omanikule, kaasomandi korral saab taotleja olla üks omanikest. Materjali ei anta korterelamutele, MTÜdele jm juriidilistele isikutele. Ühele taotlejale antakse ühel väljaveoperioodil maksimaalselt sada tonni materjali.