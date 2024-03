Järvamaa naised on oodartud mammograafiabussi kontrolli

Sõeluuringus osalemiseks on järgmised võimalused:

AS Mammograafi mammograafiabuss peatub:

Helistades öelge, et soovite registreerida rinnavähi sõeluuringule, ja olge valmis ütlema oma isikukoodi. Uuringule võtke kaasa isikut tõendav dokument.

Uuringupäeval tuleks hoiduda deodorandi, kehapuudri ja kehakreemi kasutamisest, sest need võivad mõjutada röntgenipildi kvaliteeti.

Uuringu tulemusest teavitab Teid uuringu teinud tervishoiuasutus Teiega kokkulepitud viisil. Uuringu vastus kantakse ka terviseportaali . Kõik uuringud ja vajadusel ka järgnev ravi on teile tagatud ka siis, kui teil puudub hetkel ravikindlustus.

Varakult avastatud rinnavähk on paremini ravitav ja võimaldab kasutada rinda säästvaid operatsioonimeetodeid ning on tervenemise eeldus. Rinnanäärme radioloogiline uuring ehk mammograafia on väikese kiirgusdoosiga uuring, mis ei ohusta teie tervist.