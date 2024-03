PESEMA! ⟩ Neljarattaliste pesula avati suurema kisa-kärata

Juba mõne nädala eest vastati Aqua Pesulad OÜst Järva Teataja päringule, et Paide pesulaga ollakse jõudnud nii kaugele, et kui ilmad lubavad, siis järgmisel nädalal alustatakse pesuseadmete testperioodiga. "Peseme autosid ja kontrollime, kas kõik süsteemid töötavad laitmatult. Autoomanikud võivad julgelt tulla uudistama," vahendati kirjas. Nüüd on see aeg käes.