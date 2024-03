Kevad toob kaasa tervisespordiga seotud traumad

Seesam kindlustuse õnnetusjuhtumikindlustuse tootejuhi Dagmar Gildeni sõnul on kindlustuse jaoks kevadekuulutajad kohal. „Kergliiklusteed on täitumas tasapisi jooksjate ja jalgratturitega, koduomanikud võtavad kuurist välja oma aiatööriistad ning asuvad puid lõikama, kasvuhooneid korrastama ja esimesi parandustöid käsile võtma. Hooajavahetus on üha selgemini näha ka meie kindlustusstatistikas ning traditsiooniliselt kõige suuremate kahjudega õnnetusjuhtumid, libedaga kukkumised, hakkavad selleks hooajaks lõppema,“ sõnas ta.