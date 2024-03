Linnameeskond läheb vastamisi tiitlipretendendiga

Jalgpalliliidu koduleht vahendab, et Ivan Stojkovici sõnul ootab paidekaid ees suur väljakutse. "Meil oli kaks nädalat aega Levadiaks valmistuda ja ootame suurt mängu kahe suurepärase meeskonna vahel. Me austame oma vastast, sest oleme teadlikud nende individuaalsest ja meeskondlikust kvaliteedist, kuid oleme samuti teadlikud meie enda kvaliteedist ja potentsiaalist, mis minu arvates on väga kõrge. Me teame, kui suurt väljakutset mentaalselt ja taktikaliselt mäng pakkuda võib, kuid oleme selleks valmis."

Levadia peatreener Curro Torrese sõnul ootab Levdiat ees väga atraktiivne ja kena kohtumine, mis on meeskonna jaoks väga oluline. "Kohtume võistkonnaga, kes on alistanud seni kõik vastased liigas. Paide on väga tugev konkurent, kellel on käsil väga hea hoog. Peame tegema väga esitluse, et saada kolm punkti. Töönädal oli väga hea ja loodan näha pühapäeval suurepärast mängu," rääkis Torres .