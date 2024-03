Paide meelitas uue äri avajaid soodsa asukohaga

Saaremaise ettevõtte Mobifix esindaja Jandre Vaht avaldas, et Paidesse laienemise plaan tekkis juba paar aastat tagasi, just pärast Tartu Kaubamajas asuva poe avamist. "Oleme kaalunud ka teisi asukohti, kuid Paide tundus väga huvipakkuv koht just seetõttu, et teil on olemas kõik suuremad operaatorid oma esindustega ning konkurentsiolukord ei ole nii keeruline, kui mönes teises võimalikus asukohas," märkis ta. Kuna vabanemas oli äripind, mis andis võimaluse laieneda klientidele tuttavasse asukohta, kasutas MobiFix selle võimaluse ära. "Varasemalt olin kuulnud erinevate operaatorite töötajatelt, et neil ei ole Paides erapooletut kohta, kuhu oma kliente suunata, seda just keerulistemate murede korral. Paide asukoht on logistiliselt väga sobiv sest meil endal on väga palju liikumist Tallinna-Tartu vahel. Täiesti võimalik et kui oleme kohanenud uue asukohaga siis kolime kogu oma e-kaubandusega (www.mobishop.ee) seotud lao just Paidesse ning alustame kaupadega seotud logistika haldamist sealt," lisas Vaht veel.