Valimisliidu Tulevikuvald Türi liige Sten Perillus rääkis, et valla rahaline olukord on väga keeruline ning murelikuks teeb võimulolijate hoolimatus sellel teemal.

«Peaksime mõtlema praeguses väga keerulises eelarve seisus, kuidas meie valla majanduslikku olukorda parandada. 2024. aasta eelarve, mis vallavolikogule esitati, on viidud näiliselt tasakaalu, suurendades ebarealistlikult füüsilise isiku tulumaksu laekumise protsenti,» selgitas Perillus. «Olukorras, kus rahaline seis on keeruline, peaksime vaatama eriti kriitilise pilguga investeeringuid. Kas meil on vaja võtta laenu näiteks vallamaja välisilme renoveerimiseks? Eriti kui arvestada seda, et Türi vallal on veel möödunudki aastast tasumata arveid. 2024. aasta veebruari seisuga ulatus tasumata arvete suurus ligemale 500 000 euroni.»