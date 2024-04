Paides toimub loodusretk

Festivali projektijuht Kaarin Hein kutsub loodusretkedele, kus koos uuritakse ümbritsevat loodust ja harjutatakse loodusvaatluste tegemist nutirakendusega PlutoF GO. Retked toimuvad kõigis Eesti maakondades enne üle-eestilist loodusvaatluste maratoni. 8.–9. juunini toimuva maratoni käigus panevad osalejad 24 tunni jooksul kirja eelnevalt registreeritud aladel nii palju märgatud liike kui võimalik. Harrastusteaduse sündmuse käigus kogutud andmed on hiljem väärtuslik uurimismaterjal teadlastele.

Retk on eriti sobilik algajatele, et saada häid nippe liikide eristamiseks. Retkel tutvutakse kohalike liikidega ja jäädvustatakse kevadist looduse rikkust. Iga retk on omanäoline, sõltudes paigast ja huvilistest, kes kohale tulevad. Vahel pole tarvis kaugele minna, et palju näha ja kuulda. Vastused saab küsimustele, kuidas eristada linde nende laulu põhjal; kust otsida abi liigi määramisel, kui ei tea midagi süstemaatikast; kuidas kaasa aidata elurikkuse hoidmisele.