Türile otsitakse uut kohvikupidajat

Hoonesse on rajatud äriruumid kohviku pidamiseks ning osaliselt soetatud kohviku pidamiseks vajalik inventar. Türi Kultuurikeskus ei vaja kohviku ruume ja inventari talle põhimäärusega sätestatud ülesannete täitmiseks, kuid toitlustusteenuse osutamine hoones on kultuurikeskuse enda teenuste osutamiseks oluline ja vajalik. Hetkel on ruumid üürilepingu alusel kasutuses, üürileping lõpeb 8. juulil 2024.